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11 гробов: террористы "ДНР" опять оконфузились с канадским спецназом

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Фейк террористов о якобы погибших канадских военных на Донбассе опять обсуждают в сети.

Пособники "ДНР" снова запустили снимок солдат, которые несут гробы своих погибших товарищей, и подписали его: "Канадский спецназ повоевал с "ДНР".

Пользователей разозлила эта ложь террористов. "На хр*на канадцам 11 трупов "ДНРовцев" в Канаде?", "Бурятские канадцы, смешно" - пишут они.

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При этом, давно известно, что на самом деле на фото изображены канадские солдаты, несущие гробы своих соотечественников на аэродроме в Кандагаре, Афганистан. Фото было сделано 21 марта 2009 года.

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В "ДНР" оконфузились с канадским спецназом

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с сербом Урошем с позывным "Серб", который воюет против Украины на стороне террористов "Л/ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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