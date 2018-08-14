"Вы серьезно?" В Киеве со скандалом вырубили древние деревья

В парке киевского Политехнического института спилили древния деревья, что разозлило местных жителей.

Самому старому дереву было 100 лет, пишет Хмарочос. В сети среди студентов и местных жителей начался всплеск негатива из-за ситуации – для многих эти деревья уже стали неотъемлемой частью института.

"Экологический ад в Киеве", "Какой кошмар! Зачем? Любимый парк", "Нет такого ругательного слова, которое бы вполне передало моё негодование. Но, что я точно знаю, по смерти эти негодяи попадут в ад, где деревья их будут рубить каждый миг", - высказались киевляне.

Новости В центре Запорожья спилят десятки зеленых деревьев

В ответ оммунальное объединение "Київзеленбуд", которое занималось исполнением работ, объяснило, что срезание связано с аварийным состоянием деревьев. Перед этим объединение провело обследование, поскольку к ним поступило обращение от КПИ. Всего, согласно акту выполненных работ, на территории парка КПИ срезали 13 деревьев, а одно частично обрезали. Причиной оказалась "трухлявость и дуплистость".

Добавим, что озеленение парка началось сразу со строительством учебных корпусов с участием студентов и преподавателей. Строительство корпусов завершилось в 1898 году. Согласно смете на строительство парка выделялось 49 000 143 рубля и 48 копеек. В основу планирования был положен регуляторный принцип - когда рисунок аллей, дорожек и клумб с зелеными насаждениями имеет правильную геометрическую форму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть поразило видео массового вывоза деревьев из Украины.