"Ви серйозно?" У Києві зі скандалом вирубали стародавні дерева

У парку київського Політехнічного інституту спиляли древні дерева, що розлютило місцевих жителів.

Найстарішому дереву було 100 років, пише Хмарочос . У мережі серед студентів і місцевих жителів почався сплеск негативу через ситуацію - для багатьох ці дерева вже стали невід'ємною частиною інституту.

"Екологічне пекло в Києві", "Який жах! Навіщо? Улюблений парк", "Немає такого лайливого слова, яке б цілком передало моє обурення. Але, що я точно знаю, по смерті ці негідники потраплять в пекло, де дерева їх рубатимуть кожну мить", - висловилися кияни.

Новини У центрі Запоріжжя спиляти десятки зелених дерев

У відповідь оммунальное об'єднання "Київзеленбуд", яке займалося виконанням робіт, пояснило, що зрізання пов'язано з аварійним станом дерев. Перед цим об'єднання провело обстеження, оскільки до них надійшло звернення від КПІ. Всього, згідно з актом виконаних робіт, на території парку КПІ зрізали 13 дерев, а одне частково обрізали. Причиною виявилася "трухлявість і дуплистість.

Додамо, що озеленення парку почалося відразу з будівництвом навчальних корпусів за участю студентів і викладачів. Будівництво корпусів завершилося в 1898 році. Відповідно до кошторису на будівництво парку виділялося 49 000 143 рублі і 48 копійок. В основу планування було покладено регуляторний принцип - коли малюнок алей, доріжок і клумб із зеленими насадженнями має правильну геометричну форму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу вразило відео масового вивезення дерев з України.