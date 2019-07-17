"Сморід, черви, гадюки і миші": популярний курорт України потонув у смітті. Відеофакт

На популярному українському курорті в Кирилівці Запорізької області біля туристичної бази на Бирючому півострові склалося жахливе становище із санітарією.

Ситуацію біля однієї із баз показав у соцмережі директор Національного парку Приазовський Дмитро Воловик, вказавши, що ця прилегла територія не входить в зону відповідальності парку.

"Мальовнича" картина в заповідній зоні — гори сміття, харчові відходи в пакетах, черви, гадюки і миші. Так виглядає в'їзд на базу відпочинку "Любава". Сморід від смітника стоїть на всю округу", — говорить на відео Воловик.

Водночас, щоб уникнути подібного, як пише РА "Мелітополь", за відпочинок на Степку (Федотова коса) встановили збір 200 грн на добу з автомобіля, чим викликали невдоволення відпочивальників.

За зібрані кошти, як повідомляється, облаштовано пост охорони, шлагбаум, відеокамери, кожні сто метрів сміттєві баки, вивезення сміття через день.

Нагадаємо, що напередодні в редакцію OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили нам шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі та про їхньоо сільського голову Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки в 2018 році у Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту — маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання і каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність із надання різноманітних розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

У безпеці атракціонів також є великі сумніви, що підтвердилося НП із туристами, яким довелося приблизно 45 хвилин повисіти на висоті понад 50 метрів.

"Кожен підприємець, який бажає займатися бізнесом, повинен заплатити данину місцевій владі. Збір данини контролюється особисто Малєєвим. Наприклад: торгівля вином — 3 тисячі гривень, ларьок із шаурмою — 6 тисяч гривень, торгівля шашликом — 40 тисяч гривень тощо", — повідомив нам місцевий житель на умовах анонімності.

Також він додав, що місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, а й допускає злочинну халатність, яка призводить до загибелі людей.

"Протягом багатьох років рятувальні станції продавалися або здавалися в оренду. Через це гинули люди. Причому деяких вдавалося діставати з води, але через відсутність професійних рятувальників, вони помирали прямо на очах відпочивальників", — розповіли нам.

Зазначимо, що голова сільради Кирилівки Малєєв уже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році в нього проводила обшуки прокуратура, однак, за твердженням місцевих бізнесменів, знову вийшов сухим із води.

Фото: Іван Малєєв

OBOZREVATEL продовжує стежити за ситуацією у популярному курортному селищі на Азовському морі й проводить власне розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на популярному курорті України відпочивальницю віднесло на матраці на 10 км від пляжу.

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