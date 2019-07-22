В Киеве появилась новая скульптурка "Шукай": где ее увидеть

В Киеве появилась девятнадцатая мини-скульптурка проекта "Шукай" в парке Шевченко.

В рамках туристического проекта "Шукай!", в парке установили и торжественно открыли новую скульптуру. Посвятили ее любителям шахмат и установили в месте, где почитателей этой игры больше всего. Об этом сообщила автор проект Юлия Бевзенко на своей страничке в Facebook.

Искать скульптуру нужно в парке Шевченко у входа около пересечения улицы Льва Толстого с Владимирской. В этом месте парка киевляне традиционно играют в шахматы уже 50 лет.

ukrinform.ru

ukrinform.ru

Скульптором миниатюрной аттракции является Ольга Колесник. Она срисовывала эскиз скульптурки с реальных людей, играющих в парке. А вот туфли на одном из шахматистов — миниатюрная копия реальной обуви учителя танго.

Примечательно, что открытие скульптуры совпало с Международным днем шахмат.

ukrinform.ru

ukrinform.ru

ukrinform.ru

ukrinform.ru

Напомним, каждая скульптурка "Шукай" рассказывает историю прошлого столицы и помогает построить туристический маршрут без помощи экскурсовода. И лишь "Киевские шахматисты" стали первой миниатюркой, которая иллюстрирует настоящее и будущее города. Легенда скульптурки гласит: "Потри меня и сделаешь "ход конем".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появилась новая мини-скульптура посвященная Золотым воротам.

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