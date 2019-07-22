У Києві з'явилася нова скульптурка "Шукай": де її побачити

У Києві з'явилася дев'ятнадцята міні-скульптурка проекту "Шукай" в парку Шевченка.

В рамках туристичного проекту "Шукай!", в парку встановили і урочисто відкрили нову скульптуру. Присвятили її любителям шахів і встановили в місці, де шанувальників цієї гри найбільше. Про це повідомила автор проекту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

Шукати скульптуру потрібно в парку Шевченка біля входу близько перетину вулиці Льва Толстого з Володимирською. У цьому місці парку кияни традиційно грають в шахи вже 50 років.

ukrinform.ru

ukrinform.ru

Скульптором мініатюрної атракції є Ольга Колесник. Вона змальовувала ескіз скульптурки з реальних людей, що грають в парку. А ось туфлі на одному з шахістів - мініатюрна копія реальної взуття вчителя танго.

Цікаво, що відкриття скульптури співпало з Міжнародним днем шахів.

ukrinform.ru

ukrinform.ru

ukrinform.ru

ukrinform.ru

Нагадаємо, кожна скульптурка "Шукай" розповідає історію минулого столиці і допомагає побудувати туристичний маршрут без допомоги екскурсовода. І лише "Київські шахісти" стали першою мініатюрку, яка ілюструє сьогодення і майбутнє міста. Легенда скульптурки говорить: "Потри мене і зробиш "хід конем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з'явилася нова міні-скульптура присвячена Золотих воріт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся