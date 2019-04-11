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Потрешь фигурку - откроются все двери: в Киеве установили необычный мини-памятник

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В Киеве появилась новая мини-скульптура в рамках проекта "Шукай". На этот раз маленький памятник посвятили Золотым воротам.

Автором скульптуры стал Марко Галенко. Увидеть ее можно на улице Ярославов Вал, 21/22а, недалеко от станции метро "Золотые ворота". Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.

Потрешь фигурку - откроются все двери: в Киеве установили необычный мини-памятник
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"Четырнадцатая мини-скульптурка проекта "Шукай!" – Золотые ворота. Легенда – потри меня и тебе откроются все двери", - отметила инициатор проекта Юлия Бевзенко.

Потрешь фигурку - откроются все двери: в Киеве установили необычный мини-памятник

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове в Молодежном парке неизвестные забросали мусором памятный знак воинам Украинской повстанческой армии.

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Тема
Kyiv.City
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