Потонуло все: Рівне накрив потужний потоп. Фото і відео стихії

У п'ятницю, 26 липня, Рівне накрила потужна злива, в результаті чого все місто виявилося затопленим.

Так, постраждали дитячі садки, лікарні, адмінбудівлі, житлові будинку і дороги. Під воду пішли навіть автомобілі, повідомляє прес-служба Рівненського управління ДСНС (щоб подивитися відео і фото, доскрольте новину до кінця).

За даними рятувальників, найбільше злива торкнулася центру міста, зокрема вулиці Чорновола. Рух транспорту був паралізований, а 43 автомобілі довелося рятувати за допомогою спецтехніки.

ДСНС у Рівненській області

ДСНС у Рівненській області

ДСНС у Рівненській області

ДСНС у Рівненській області

Як розповіли місцеві жителі, в деяких місцях води було по коліно. По вулиці Міцкевича злива зруйнувала по кілька метрів асфальту.

ДСНС у Рівненській області

У ДСНС повідомили, що до рятувальних робіт залучили 10 одиниць техніки та 30 осіб..

ДСНС у Рівненській області

ДСНС у Рівненській області

ДСНС у Рівненській області

ДСНС у Рівненській області

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Типове Рівне

Типове Рівне

Типове Рівне

Типове Рівне

Типове Рівне

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше негода накрила Хмельницький, у результаті чого автомобілі "плавали" в потоках брудної води.

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