Новая головоломка с игристым вином заставила сеть усомниться в логике

Пользователей интернета заинтриговала новая картинка-головоломка, на которой нужно было просчитать скорость наполнения бокалов.

Ка пишет Daily mail, на победу дается 45 секунд. Попробуйте, сможете ли вы найти на картинке бокал, который наполнится быстрее всех(проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

В какой из бокалов жидкость дойдет до краев быстрее всего? GiftsOnline4U.com

На картинке изображена почти полная бутылка просекко. Ее должно хватить на все четыре бокала, соединенные несколькими трубками. Задача состоит в том, чтобы выяснить, в какой из стаканов жидкость дойдет до наполнения с помощью шипения – а это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Нужна подсказка? Возможно, это не так просто, как кажется на первый взгляд...

Если вы все еще боретесь, сосредоточьтесь на размере каждого сосуда, а также на высоте прилегающих труб.

Отгадка:правильный порядок бокалов по мере заполнения: 2, 4, 1. Последним наполнится третий бокал.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть озадачила новая головоломка, на которой нужно было найти оленя с красным носом. Задача усложняется тем, что изображение загружено разными мелкими и крупными предметами разных цветов.