Нова головоломка з ігристим вином змусила мережу засумніватися в логіці

Користувачів інтернету заінтригувала нова картинка-головоломка, на якій потрібно було прорахувати швидкість наповнення келихів.

Як пише Daily mail, на перемогу дається 45 секунд. Спробуйте, чи зможете ви знайти на зображенні келих, який наповниться швидше за всіх (проскролльте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

В якій з келихів рідина дійде до країв швидше за все? GiftsOnline4U.com

На картинці зображена майже повна пляшка просеко. Її повинно вистачити на всі чотири келихи, з'єднані декількома трубками. Завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, в яку зі склянок рідина дійде до наповнення за допомогою шипіння – а це складніше, ніж здається на перший погляд.

Потрібна підказка? Можливо, це не так просто, як здається на перший погляд...

Якщо ви все ще боретеся, зосередьтеся на розмірі кожної судини, а також на висоті прилеглих труб.

Відгадка: правильний порядок келихів у міру заповнення: 2, 4, 1. Останнім наповниться третій келих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа спантеличила нова головоломка, на якій потрібно було знайти оленя з червоним носом. Завдання ускладнюється тим, що зображення завантажене різними дрібними і великими предметами різних кольорів.