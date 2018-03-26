Музей истории оружия в Запорожье создан в 2004 году. На постсоветском пространстве это одна из крупнейших частных коллекций оружия, которая была собрана на пяти континентах.

Основной темой экспозиции является история возникновения и развития оружия.

Хронологические рамки экспонатов охватывают промежуток времени - от среднего палеолита (40 - 15 тыс. лет назад) до второй половины ХХ века.

В музее представлено более 4 тыс. единиц огнестрельного и холодного оружия.

Тематически экспозиция разделена на разделы: оружие каменно-медной эпохи, оружие эпохи бронзы, оружие раннего железного века, оружие времен Великого переселения народов, оружие кочевников, оружие Киевской Руси, оружие украинского казачества, оружие СССР, огнестрельное оружие народов мира, охотничьи ножи и кортики, оружие Западной и Центральной Европы, оружие Кавказа, оружие народов Востока.

Адрес музея: г. Запорожье, проспект Ленина, 189.