Музей історії зброї в Запоріжжі створений о 2004 році. На пострадянському просторі це одна з найбільших приватних колекцій зброї, яка була зібрана на п'яти континентах.

Основною темою експозиції є історія виникнення та розвитку зброї.

Хронологічні рамки експонатів охоплюють проміжок часу - від середнього палеоліту (40 - 15 тис. років тому) до другої половини ХХ століття.

У музеї представлено понад 4 тис. одиниць вогнепальної і холодної зброї.

Тематично експозиція розділена на розділи: зброя кам'яно-мідної епохи, зброя епохи бронзи, зброя раннього залізного віку, зброя часів Великого переселення народів, зброя кочівників, зброя Київської Русі, зброя українського козацтва, зброя СРСР, вогнепальна зброя народів світу, мисливські ножі і кортики, зброя Західної і Центральної Європи, зброя Кавказу, зброя народів Сходу.