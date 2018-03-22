Лаборатория виртуальной реальности: увидеть то, чего нет 

Для некоторых виртуальная и дополненная реальности ассоциируются только с развлечениями, но это не так. Программы, написанные под VR и AR, уже используются в бизнесе, обучении, искусстве.

Убедиться в этом можно в Tech StartUp School Львовской политехники, где открыли Лабораторию виртуальной и дополненной реальности.

Увидеть то, чего на самом деле нет, можно с помощью очков и манипуляторов от HTC, а также мощного компьютера, который обрабатывает данные VR- и AR-программ.

Вокруг компьютера установлены специальные датчики, которые генерируют поле для виртуальной реальности.

Прежде всего лаборатория - это мастерская для разработки стартапов и инновационных продуктов под VR и AR. Также на ней будут тестировать эти продукты как реальные потребители, так и потенциальные инвесторы.

Лаборатория уже может похвастаться несколькими проектами.

Один из них разработан резидентом школы и показывает, как должна выглядеть будущая квартира или дом. Это своеобразная маска для добавленной реальности.

Этой программе не нужны дополнительные маркеры, чтобы определить поверхность и ее размеры, она позволяет располагать объекты с точностью до 98%.

Есть в лаборатории проекты, которые будут полезными для отрасли образования, в частности для уроков астрономии. Например, Solar System, который создал первокурсник Львовской политехники. Это AR-приложение для смартфона, благодаря которому можно будет увидеть, как выглядит Солнечная система.