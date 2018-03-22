Лабораторія віртуальної реальності: побачити те, чого немає

Для деяких віртуальна і доповнена реальність асоціюються тільки з розвагами, але це не так. Програми, написані під VR і AR, вже використовуються в бізнесі, навчанні, мистецтві.

Переконатися в цьому можна в Tech StartUp School Львівської політехніки, де відкрили Лабораторію віртуальної і доповненої реальності.

Побачити те, чого насправді немає, можна за допомогою окулярів і маніпуляторів від HTC, а також потужного комп'ютера, який обробляє дані VR- і AR-програм.

Навколо комп'ютера встановлені спеціальні датчики, які генерують поле для віртуальної реальності.

Перш за все лабораторія - це майстерня для розробки стартапів і інноваційних продуктів під VR і AR. Також на ній будуть тестувати ці продукти як реальні споживачі, так і потенційні інвестори.

Лабораторія вже може похвалитися кількома проектами.

Один з них розроблений резидентом школи і показує, як повинна виглядати майбутня квартира або будинок. Це своєрідна маска для доданої реальності.

Цій програмі не потрібні додаткові маркери, щоб визначити поверхню і її розміри, вона дозволяє розташовувати об'єкти з точністю до 98%.

Є в лабораторії проекти, які будуть корисними для галузі освіти, зокрема для уроків астрономії. Наприклад, Solar System, який створив першокурсник Львівської політехніки. Це AR-додаток для смартфона, завдяки якому можна буде побачити, як виглядає Сонячна система.