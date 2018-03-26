Йога-бар "Махараджа" в Харькове

Основной принцип работы йога-бара начинается с правильного питания. Недаром на Востоке приему пищи придается особое значение и простой обед или завтрак превращается в целую медитацию. Спокойная и тихая обстановка, приятная музыка, правильные мысли, присутствие в настоящем моменте – залог того, что пища принесет огромную пользу.

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Здесь придерживаются ведической кулинарной традиции. Продукты используют только свежие и натуральные, которые подарят легкость и здоровье телу, а для обогащения вкуса добавляют разнообразные специи. Белый сахар и соль исключили, заменив их тростниковым сахаром и гималайской солью.

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В меню домашнее натуральное мороженное, свежие и сочные салаты с авокадо, имбирём, апельсином, и орехами, овощные и фруктовые микс коктейли и еще много чего. Также есть специальные блюда для веганов и сыроедов. Часто проводят мастер-классы.

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