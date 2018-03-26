Йога-бар "Махараджа" в Харкові

Основний принцип роботи йога-бару починається з правильного харчування. Недарма на Сході прийому їжі надається особливе значення і простий обід або сніданок перетворюється в цілу медитацію. Спокійна і тиха атмосфера, приємна музика, правильні думки, присутність в теперішньому моменті - запорука того, що їжа принесе величезну користь.

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В закладі дотримуються ведичної кулінарної традиції. Продукти використовують тільки свіжі і натуральні, які подарують легкість і здоров'я тілу, а для збагачення смаку додають різноманітні спеції. Білий цукор і сіль виключили, замінивши їх тростинним цукром і гімалайської сіллю.

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В меню домашнє натуральне морозиво, свіжі і соковиті салати з авокадо, імбирем, апельсином, і горіхами, овочеві і фруктові мікс коктейлі і ще багато чого. Також є спеціальні страви для веганів і сироїдів.

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Адреса: м. Харків, пер. Костюринський 2, ТРЦ Palladium; вул.Космічна,14.