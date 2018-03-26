Благодаря оригинальным арт-событиям и уютной атмосфере Арт-центр "Квартира" в Днепре стал любимым местом встречи для известных режиссеров и актеров, писателей и художников, музыкантов и фотографов.

Арт-центр Квартира

Главная цель культурного центра "Квартира" - поддержка и развитие всех направлений в музыке, искусстве и литературе. Это особое место, где каждая творческая личность сможет встретить единомышленников. Здесь воплощаются в жизнь самые неординарные проекты.

Старинный особняк, в котором расположен культурный центр, служит одновременно концертной площадкой, выставочным залом, театром и клубом. В гостях у "Квартиры" часто бывают творческие люди, готовые поделиться опытом и секретом своего успеха. В теплой атмосфере клуба проходят выставки живописи и фотографии, мастер-классы, музыкальные концерты, кинопоказы, спектакли, танцевальные вечера и многие другие культурные мероприятия.

Адрес: Днепр, Троицкая площадь, 3, кв. 1