Завдяки оригінальним арт-подій і затишній атмосфері Арт-центр "Квартира" в Дніпрі став улюбленим місцем зустрічі для відомих режисерів і акторів, письменників і художників, музикантів і фотографів.

Арт-центр Квартира

Головна мета культурного центру "Квартира" - підтримка і розвиток всіх напрямків в музиці, мистецтві і літературі. Це особливе місце, де кожна творча особистість зможе зустріти однодумців. Тут втілюються в життя самі неординарні проекти.

Старовинний особняк, в якому розташований культурний центр, служить одночасно концертним майданчиком, виставковим залом, театром і клубом. В гостях у "Квартири" часто бувають творчі люди, готові поділитися досвідом і секретом свого успіху. У теплій атмосфері клубу проходять виставки живопису та фотографії, майстер-класи, музичні концерти, кінопокази, вистави, танцювальні вечори і багато інших культурних заходів.

Адрес: Дніпро, Троїцька площа, 3, кв. 1