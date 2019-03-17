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Поки в Україні вирубують ліси: в Австралії висадять мільярд дерев

1.3тЧитати матеріал російською

Австралійський уряд планує посадити мільярд нових дерев в рамках масштабної кампанії, націленої на досягнення кліматичних цілей, позначених Паризькою угодою.

Вчені розрахували, що проект, який триватиме аж до 2050-го, допоможе усунути 18 мільйонів тонн парникових газів вже до 2030 року. Це, в свою чергу, інтригуючий приклад менш технічного відповіді на зміни клімату, пише BuildingTech.

План, який називається Regional Forestry Hubs, також зможе надати роботу в секторі, що приносить більше 16,4 мільярда доларів національної економії Австралії, - про це заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон. Австралія знаходиться на сьомому місці в світі за площею, покритої лісами: вони займають 17% її поверхні.

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Новини про плани Австралії доповнюють недавнє дослідження, проведене вченими з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, яке показало, що широкомасштабна кампанія всесвітньої посадки дерев може серйозно скоротити світові виділення парникових газів.

Ліси Австралії

Ліси Австралії

Стрічка

Дослідник з Цюріха Томас Кроутер сказав, що дерева - "наша наймогутніша зброя в боротьбі зі зміною клімату". Мільярд дерев - безумовно, вражаючий початок, але це значно менше, ніж трильйон дерев, здатних підтримати Землю, за підрахунками Кроутера і його колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом в українських Карпатах набрала загрозливих масштабів незаконна вирубка лісів, що завдає величезної шкоди унікальній природі та економіці регіону.

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