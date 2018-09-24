Переехавший в Украину британец сравнил Киев с Лондоном

Британец Дерик Тан, который три года назад переехал в Украину, рассказал, что Киев и Лондон очень разные и сравнил их.

"Нельзя сравнивать Киев и Лондон, они слишком разные. Это два совершенно контрастных города, совершенно разные истории. Когда-то Британская империя колонизировала мир и стала очень богатой. Вы можете видеть это богатство, прогуливаясь по Лондону — помпезная архитектура, следы разных цивилизаций. Украина же очень молодая, ей всего 27 лет. В Лондоне жесткие законы и правила, которые работают. В Киеве даже работающих правил нет. Как можно сравнивать яблоко и лимон?", - рассказал Тан, передает БЖ.

Британец упомянул также качество дорог и культуру водителей.

"Ваша инфраструктура становится лучше с каждым годом, но дороги по-прежнему ужасные. Плюс нет никаких законов и никакого уважения на дорогах. Водителям пофиг — чем больше и чем дороже твоя машина, тем больше прав у тебя на дороге. Но в западных странах правила и законы работают по-другому. На дороге должны быть одинаковые для всех законы – не важно, Bentley у тебя, или дерьмовая старая тачка. Правила паркинга в Киеве? Всем пофиг. Особенно зимой здесь любят парковать дорогие машины так, что пешеходы не могут пройти", - объяснил он.

Тан считает, что одна из основных проблем украинского менталитета — это мнение: "У меня есть деньги, значит, буду делать все, что захочу".

"Многие люди хотят казаться кем-то, а не быть собой. Даже если у них нет денег, они пойдут и возьмут кредит, лишь бы им было, что показать остальным. В нашей культуре все наоборот — чем больше у тебя есть, тем меньше ты это показываешь. Еще раздражает, что здесь люди не умеют говорить "Спасибо" и "Прошу прощения". Людям кажется, что это проявление слабости. Я открыл вам дверь не потому, что я идиот и мне больше нечем заняться, а потому что я вежливый человек. Неужели так трудно сказать: "Спасибо"?", - возмутился он.

Кроме того, британец заявил, что в Украине абсолютно нет никакого делового этикета при ведении дел и переговоров.

"Иногда нужно сделать три шага назад, чтобы совершить пять больших шагов вперед, на Западе это нормально. Быть терпеливым для европейца — это нормально. Здесь же все хотят все и сразу. У людей нет терпения, но я понимаю, что это связано с вашей историей. У вас очень долго не было возможностей, а теперь они появились", - считает Тан.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дерик Тан, который переехал в Киев три года назад, рассказал, что ему здесь нравится.