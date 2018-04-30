Я не являюсь поклонницей Мелании Трамп хотя бы потому, что никогда не смогу понять человека, добровольно связавшего свою жизнь с Дональдом Трампом. Будучи модным обозревателем, больше года я умело лавировала и не писала ничего о стиле Мелании.

Этого блога тоже могло бы не быть, если бы одна не очень удачливая модная блогерша и псевдостилистка не написала в своем уютном бложике удивительно примитивный, пошлый и мизогинный текст о Мелании Трамп и Брижит Макрон на хайповую тему "первые леди, вид сзади".

Я бы никогда его не прочла, как и 99% остального творчества, но текст перепечатало одно довольно известное издание и по всем женским группам пошли перепосты и жаркие обсуждения. Суть текста коротко: если вам ближе стиль Мелании Трамп, вы лоуфэшн (попросту дешевка), а если Брижит Макрон, то хайфэшн ( антоним слову "дешевка" подберите сами).Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Над стилем первых леди работает целая команда профессионалов: дизайнеры, стилисты, специалисты по протоколу, визажисты, парикмахеры и сотни ассистентов. Эрве Пьер – тот человек, который отвечает за стиль первой леди США. Он работал в таких модных домах как Balmain, OscardelaRenta, VeraWang, CarolinaHerrera, а его предыдущими клиентками были Хиллари Клинтон, Лора Буш и Мишель Обама. Эрве и подбирает гардероб миссис Трамп, и создает дизайн платьев для особых случаев.

О том, насколько нынешний стиль Мелании совпадает с ее личным вкусом, можно лишь догадываться, но мсье Пьер справляется со своей работой безукоризненно. Стиль первой леди США - элегантный sophisticated. Чистые линии и ничего лишнего.

Личный стилист Брижит Макрон - фигура загадочная. Известно о нем довольно мало. Окончив Сорбонну, Матье Бартела Колен поработал то ли у ZadigetVoltaire, то ли у Cerruti, после чего начал карьеру стилиста-фрилансера. И вот к этому господину у меня давно уже есть большой вопрос. Зачем? Зачем для мадам Макрон из раза в раз выбирают вещи с такими большими подплечниками? У первой леди Франции и без того от природы короткая шея, а с этими подплечниками складывается ощущение, что мочки ушей покоятся на груди.

Что же касается нашумевшей фотографии, мне бросилась в глаза не столько выдающаяся пятая точка миссис Трамп, сколько отвратительно сидящий на мадам Макрон жакет. Профессионал сможет идеально посадить вещь на самую проблемную фигуру, я это видела своими глазами, и не раз. Брижит Макрон, очевидно, VIP-персона. Но где-то закралась нестыковка.

Так какие же в таком случае претензии к Мелании Трамп, что делает ее "дешевкой" по мнению псевдостилистов?

Избыток загара. Впрочем, если сравнить тон кожи Брижит Макрон и Мелании Трамп, станет очевидно, что обе дамы злоупотребляют загаром примерно в одинаковой степени. Каким образом это делает одновременно лоуфэшн Меланию Трамп и хайфэшн Брижит Макрон, для меня остается загадкой.

Слишком обтянула ягодицы, демонстрируя свой "суповой набор". И в следующих строках дифирамбы Брижит Макрон за то, что она щедро открывает ноги (к слову, стройные и хорошей формы). Что за двойные стандарты? Почему, когда одна женщина подчеркивает свои достоинства, это "дешево", а вторая в том же случае молодец?

Жена как аксессуар. Когда французский президент Николя Саркози женился на топ-модели Карле Бруни, называть ее аксессуаром ни у кого язык не повернулся. Одна из них топ-модель, а у второй неудавшаяся карьера на этом поприще, возразите вы? В мире сотни тысяч моделей с неудавшейся карьерой, а за миллиардера вышла замуж именно Мелания.

Кроме того, когда Карла Бруни стала первой леди, знакомая парижская стилистка, мама которой всю жизнь проработала в Chanel, рассказала мне вот что: Карла попала в этот бизнес благодаря близкой родственнице, работавшей в известном доме моды. И только после того, как сделала ринопластику. Правда это или сплетня, достоверно я не знаю, однако повода не верить этому человеку у меня нет. Да и начинать карьеру в любой области проще девушкам из семей французских буржуа, чем красоткам из Словении.

Запятнанная репутация и мутное прошлое? Карла Бруни известна своими многочисленными связями с известными и влиятельными мужчинами, в этом списке значится и Дональд Трамп, кстати. И нисколько не секретный факт из ее биографии: Карла встречалась с французским издателем и журналистом, а потом... родила ребенка от его сына. Почему Карлу при этом превозносили, а Меланию смешивают с грязью?

Мелания стала посмешищем после того, как всплыли факты сексуальных эскапад Дональда Трампа. Ну, потому что не развернулась и не ушла, вероятно. Вот вам история чуть более древняя о пресвятой Жаклин Кеннеди. Джон Кеннеди был серийным изменником (при этом Жаклин все жалели, а Мелания посмешище, несправедливо, не так ли?). Дважды Джекки порывалась с ним развестись. Что ее остановило? Сумма в миллион долларов, которую она получила от Кеннеди-старшего в обмен на лояльность. Удивительно, пресвятая Джекки тоже любила деньги! Кстати, овдовев, она вышла замуж за Аристотеля Онасиса, греческого миллиардера на полголовы ниже и 23 года старше. Тоже, вероятно, исключительно из "любви к искусству".

Всего лишь эмигрантка из Восточной Европы. (Особенно смешно это читать от таких же эмигранток из Восточной Европы). Это в чистом виде стигматизация. Восточная Европа – проститутка и охотница за легкой наживой. Я и сама эмигрантка из Восточной Европы, к слову. И вот с этой стигматизацией я сталкиваюсь не от коренных жителей, а от бывших соотечественников, эмигрировавших несколько раньше.

На самом деле "эмигрантка из Восточной Европы" – всего лишь факт биографии. Нет никакой корреляции с пролетарским происхождением, отсутствием воспитания, образования, вкуса и такта, а также с нищебродским существованием до эмиграции. Хотя и мне самой неоднократно приходилось слышать в свой адрес, что государство Израиль, приняв меня в свое лоно, спасло чуть ли не от нищеты и голодной смерти, но до сих пор удивительно. Удивительно, почему не гордиться, что эмигрантка из Восточной Европы стала первой леди США?

Всего лишь глупая кукла. Никто из нас не в праве оценивать интеллектуальные способности совершенно незнакомого человека, но рискну предположить. Из всего сонма моделей и актрис, удачливых и не очень, именно Мелания смогла сначала стать женой, а потом и удерживаться в этой роли вот уже второй десяток лет. Хотите верьте, хотите - нет, но ум для этого нужен гораздо больше, чем смазливая внешность и идеальная фигура.

И, кстати, все эти "претензии" к моде не имеют ни малейшего отношения.