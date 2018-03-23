Немного волшебства. Нью-Йорк с высоты... не знаю, долетают ли сюда птицы. Это 102-й этаж One World Trade Center, общая высота здания 540 метров, обсерватория - около 350.

Вход, конечно, недешевый, даже по нью-йоркским меркам: 37 долларов, за эти деньги тут можно перекусить вечером в ресторане. Но к черту ресторан, если можно взлететь на такую высоту - за 47 секунд лифт поднимает всю нашу разномастную толпу. Уши, как положено, закладывает.

В лифте идет проекция полномерной картинки подъема на все стены, так что кажется, что кабинка прозрачная. Не для слабонервных.

Панорама открывается на 45 тысяч домов и зданий. Если я скажу, что дух захватывает, то никого не удивлю.

Это очень, очень красивый город.

Очень страшно прислоняться к стеклу, кажется, что окна хрупкие и одно неловкое движение - и ты летишь вниз.

Боги путешествий подарили мне ясную погоду: видно всё, и Эмпайер Стейт, и Бруклинский мост, и статую Свободы.

Невероятно, I am speechless.

Сто миллионов кадров. Наматываю круги по обсерватории. В каждом окне новая история. Кажется, маленький кусочек сердца я таки там оставила, на 102-м этаже.