Трохи чарівництва. Нью-Йорк з висоти ... не знаю, долітають сюди птиці. Це 102-й поверх One World Trade Center, загальна висота будівлі 540 метрів, обсерваторія - близько 350.

Вхід, звичайно, недешевий, навіть за нью-йоркськими мірками: 37 доларів, за ці гроші тут можна перекусити ввечері в ресторані. Але до біса ресторан, якщо можна злетіти на таку висоту - за 47 секунд ліфт піднімає весь наш пістрявий натовп. Вуха, як годиться, закладає.

У ліфті йде проекція повномірної картинки підйому на всі стіни, так що здається, що кабінка прозора.Не для людей зі слабкими нервами.

Панорама відкривається на 45 тисяч будинків і будівель. Якщо я скажу, що дух захоплює, то нікого не здивую.

Це дуже, дуже гарне місто.

Дуже страшно притулятися до скла, здається, що вікна крихкі і один незручний рух - і ти летиш вниз.

Боги подорожей подарували мені ясну погоду. Видно все: і Емпайер Стейт, і Бруклінський міст, і статую Свободи.

Неймовірно, I am speechless.

Сто мільйонів кадрів. Намотую кола по обсерваторії. В кожному вікні нова історія. Здається, маленький шматочок серця я таки там залишила, на 102-му поверсі.