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Журналисты показали самый старый лифт Днепра: фотофакт

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В Днепре, на проспекте Яворницкого, 79 журналисты нашли самый старый лифт города.

Подъемник изготовлен в Никополе, находится в хорошем состоянии и до сих пор работает, сообщает "НМ".

Всего в Днепре есть около 4 тысячи лифтов. Половина из рабочих подъемников эксплуатируется больше 35 лет.

Лифт в Днепре

nashemisto.dp.ua

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Первые упоминания о возможной установке лифта в Днепре (тогда еще Екатеринославе) датированы 1913 годом (в доме В. Н. Хренникова), а в 1930-м был установлен первый в городе лифт в лечебном корпусе Брянской больницы.

Как сообщал CityOboz, в Днепре приступили к замене старых мусорных баков на новые, которые оборудованы устройством для поднятия крышки. Однако горожане не справились с инновацией и начали портить мусорки.

Тема
Dnipro.City
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