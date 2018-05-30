Журналісти показали найстаріший ліфт Дніпра: фотофакт

У Дніпрі, на проспекті Яворницького, 79 журналісти знайшли найстаріший ліфт міста.

Підйомник виготовлений в Нікополі, знаходиться в хорошому стані і до сих пір працює, повідомляє "НМ".

Всього в Дніпрі є близько 4 тисячі ліфтів. Половина з робочих підйомників експлуатується більше 35 років.

Ліфт в Дніпрі nashemisto.dp.ua

Перші згадки про можливе встановлення ліфта в Дніпрі (тоді ще Катеринославі) датовані 1913 роком (в будинку В. Н. Хреннікова), а в 1930-му був встановлений перший в місті ліфт в лікувальному корпусі Брянської лікарні.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі почали замінювати старі сміттєві баки на нові, які обладнані пристроєм для підняття кришки. Однак містяни не впоралися з інновацією і почали псувати смітники.