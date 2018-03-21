Запорожцам продали билеты на несуществующий спектакль 

В Запорожье местным театралам продали билеты на спектакль, которого не было в городе.

Как сообщает "ZаБор", аферисты предлагали посмотреть постановку "№ 13, или Олинклюзив" в областной филармонии.

Отмечается, что такой спектакль гастролирует, но его представление в Запорожье пока не планировалась.

Обманутые покупали билеты стоимостью от 150 до 700 гривен.

Также в филармонии по телефону якобы подтверждали, что спектакль планируется. Однако подчеркивали, что продажей билетов занимается не учреждение, а "агентство".

При этом в кассе концертного зала висела афиша спектакля.