Запорожцам продали билеты на несуществующий спектакль 

В Запорожье местным театралам продали билеты на спектакль, которого не было в городе.
Как сообщает "ZаБор", аферисты предлагали посмотреть постановку "№ 13, или Олинклюзив" в областной филармонии.
Отмечается, что такой спектакль гастролирует, но его представление в Запорожье пока не планировалась.
Обманутые покупали билеты стоимостью от 150 до 700 гривен.
Также в филармонии по телефону якобы подтверждали, что спектакль планируется. Однако подчеркивали, что продажей билетов занимается не учреждение, а "агентство".
При этом в кассе концертного зала висела афиша спектакля.
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