Запорожцям продали квитки на неіснуючий спектакль

У Запоріжжі місцевим театралам продали квитки на виставу, якої не було в місті.
Як повідомляє "ZаБор", аферисти пропонували подивитися постановку "№ 13, або Олінклюзів" у обласній філармонії.
Відзначається, що такий спектакль гастролює, але його у Запоріжжя поки не планували.
Ошукані купували квитки вартістю від 150 до 700 гривень.
Також в філармонії по телефону нібито підтверджували, що спектакль планується. Однак підкреслювали, що продажем квитків займається не установа, а "агентство".
При цьому в касі концертного залу висіла афіша вистави.
Читайте всі новини по темі "Zaporizhia.City" на сайті "Обозреватель".