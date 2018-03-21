Запорожцям продали квитки на неіснуючий спектакль

У Запоріжжі місцевим театралам продали квитки на виставу, якої не було в місті.

Як повідомляє "ZаБор", аферисти пропонували подивитися постановку "№ 13, або Олінклюзів" у обласній філармонії.

Відзначається, що такий спектакль гастролює, але його у Запоріжжя поки не планували.

Ошукані купували квитки вартістю від 150 до 700 гривень.

Також в філармонії по телефону нібито підтверджували, що спектакль планується. Однак підкреслювали, що продажем квитків займається не установа, а "агентство".

При цьому в касі концертного залу висіла афіша вистави.