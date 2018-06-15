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Запорожский аэропорт открыл воздушные ворота: фото

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Запорожский аэропорт возобновляет работу, в нем завершили второй этап ремонтных работ.

"15 июня основная полоса запорожского аэропорта должна возобновить работу в полном объеме", - сообщает пресс-служба горсовета.

Первым прилетит самолет регулярного рейса "Стамбул - Запорожье".

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Отмечается, что в рамках реконструкции завершено бетонирование участков, их общая площадь составила 7070 квадратных метров. Также выполнена обработка швов на полосе специальной мастикой.

В планах на этот год - очередной этап ремонта, около 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщал CityOboz, в Киеве могут закрыть на год аэропорт.

Тема
Zaporizhia.City
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