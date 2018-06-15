Запорожский аэропорт открыл воздушные ворота: фото

Запорожский аэропорт возобновляет работу, в нем завершили второй этап ремонтных работ.

"15 июня основная полоса запорожского аэропорта должна возобновить работу в полном объеме", - сообщает пресс-служба горсовета.

Первым прилетит самолет регулярного рейса "Стамбул - Запорожье".

Отмечается, что в рамках реконструкции завершено бетонирование участков, их общая площадь составила 7070 квадратных метров. Также выполнена обработка швов на полосе специальной мастикой.

В планах на этот год - очередной этап ремонта, около 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщал CityOboz, в Киеве могут закрыть на год аэропорт.