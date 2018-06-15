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Запорізький аеропорт відкрив повітряні ворота: фото

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Запорізький аеропорт відновлює роботу, в ньому завершили другий етап ремонтних робіт.

"15 червня основна смуга запорізького аеропорту повинна відновити роботу в повному обсязі", - повідомляє прес-служба міськради.

Першим повинен прилетіти літак регулярного рейсу "Стамбул - Запоріжжя".

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Відзначається, що в рамках реконструкції завершено бетонування ділянок, їх загальна площа склала 7070 квадратних метрів. Також виконано обробка швів на смузі спеціальною мастикою.

У планах на цей рік - черговий етап ремонту, близько 10 тисяч квадратних метрів.

Як повідомляв CityOboz, в Києві можуть закрити на рік аеропорт.

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Zaporizhia.City
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