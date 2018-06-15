Запорізький аеропорт відкрив повітряні ворота: фото

Запорізький аеропорт відновлює роботу, в ньому завершили другий етап ремонтних робіт.

"15 червня основна смуга запорізького аеропорту повинна відновити роботу в повному обсязі", - повідомляє прес-служба міськради.

Першим повинен прилетіти літак регулярного рейсу "Стамбул - Запоріжжя".

Відзначається, що в рамках реконструкції завершено бетонування ділянок, їх загальна площа склала 7070 квадратних метрів. Також виконано обробка швів на смузі спеціальною мастикою.

У планах на цей рік - черговий етап ремонту, близько 10 тисяч квадратних метрів.

Як повідомляв CityOboz, в Києві можуть закрити на рік аеропорт.