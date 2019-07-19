"Заф*гачат очередной ТРЦ": сеть возмущена состоянием 200-летнего здания в Киеве

Пользователи сети возмущены тем, что башня №4, которая входит в состав системы укреплений Киевской крепости уже длительное время находится в катастрофическом состоянии и разрушается.

Так, строительство этого здания проходило с 1833 по 1839 год. О том, как оно выглядит сейчас, на своей странице в Facebook написал киевлянин Николай Гурин.

facebook.com/gurin.ua

"200-летняя башня Киевской крепости заросла растениями и продолжает разрушаться. Хорошо, что не все объекты в таком состоянии", — написал автор фото.

facebook.com/gurin.ua

facebook.com/gurin.ua

"Что имеем — не храним, потерявши — плачем", "Уникальное сооружение, все силы нужно приложить, чтобы сохранить его, я уже не говорю о том, что археологам там есть работа", "Там же такое идеальное место для высотки", "Просто ждут пока достаточно испортится, чтобы заф*гачить очередной ТРЦ", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове археологи в центре города раскопали древние стены костела XVI века. На уникальную находку наткнулись, когда реконструировали городской фонтан "Одуванчик". Сообщается, что рабочие на глубине более двух метров обнаружили еще один фундамент. Ученые выяснили, что это основа костела Воздвижения Честного Креста, построенного еще в 1530 году.

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