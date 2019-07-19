"Заф*гачать черговий ТРЦ": мережа обурена станом 200-річної будівлі в Києві

Користувачі мережі обурені тим, що вежа №4, яка входить до складу системи укріплень Київської фортеці вже тривалий час перебуває у катастрофічному стані й руйнується.

Так, будівництво проходило з 1833 по 1839 рік. Про те, як вежа виглядає зараз, на своїй сторінці у Facebook написав киянин Микола Гурін.

facebook.com/gurin.ua

"200-річна вежа Київської фортеці заросла бур’янами і продовжує руйнуватися. Добре, що не всі об'єкти в такому стані", — написав автор фото.

facebook.com/gurin.ua

facebook.com/gurin.ua

"Що маємо — не бережемо, втративши — плачемо", "Унікальна споруда, всі сили потрібно докласти, щоб зберегти її, я вже не кажу про те, що археологам там є робота", "Там же таке ідеальне місце для висотки", "Просто чекають, коли остаточно зруйнується, щоб заф*гачить черговий ТРЦ", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові археологи у центрі міста розкопали стародавні стіни костелу XVI століття. На унікальну знахідку натрапили, коли реконструювали міський фонтан "Кульбаба". Повідомляється, що робітники на глибині понад два метри виявили ще один фундамент. Вчені з'ясували, що це основа костелу Воздвиження Чесного Хреста, побудованого ще у 1530 році.

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