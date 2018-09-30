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Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле

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Главная улица Киева требует капитального ремонта.

Крещатик выглядит не так, как должен, из-за ям, разрушенных ступенек и плохого состояния плитки. Насколько на самом деле "устала" улица и нужно ли ее снова облагородить вы можете увидеть на фото , пишет Информатор.

Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле
Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что летом 2019 года жители Киева и гости столицы увидят обновленный Крещатик. Глава города также добавил что сейчас Крещатик находится в "уставшем" состоянии, но вскоре его ожидает серьезный ремонт.

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Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле
Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле
Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле
Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле
Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле
Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разразился скандал из-за ремонта дороги возле Львова.

Тема
Kyiv.City
Персона
Віталій Кличко
Место
УкраинаКиев
Объект
ремонт и строительство дорог
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Комментарии
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Кучи гавна нигде не лежат только потому, что хохлы срут соби в шаровары.
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Мамеко Сергей, http://images.vfl.ru/ii/1538310201/6bbfb988/23574289.png
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Вам мокшам проще:шаровар нет,только онучи с лаптями,поэтому какаете прямо наземь.
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