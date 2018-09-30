Ямы и разруха: СМИ показали, как выглядит Крещатик на самом деле

Главная улица Киева требует капитального ремонта.

Крещатик выглядит не так, как должен, из-за ям, разрушенных ступенек и плохого состояния плитки. Насколько на самом деле "устала" улица и нужно ли ее снова облагородить вы можете увидеть на фото , пишет Информатор.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что летом 2019 года жители Киева и гости столицы увидят обновленный Крещатик. Глава города также добавил что сейчас Крещатик находится в "уставшем" состоянии, но вскоре его ожидает серьезный ремонт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разразился скандал из-за ремонта дороги возле Львова.