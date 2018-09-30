"Я тебе не шуба!" По Киеву прошли маршем тысячи зоозащитников. Фоторепортаж 

В Киеве 30 сентября прошла всеукраинская акция в защиту прав животных "Марш за животных", в которой приняли участие несколько тысяч активистов и зоозащитников.

Акция стартовала в парке им. Тараса Шевченко, затем активисты прошли маршем к Софийской площади, в связи с чем полиция временно перекрыла ул. Владимирская для проезда автотранспорта, передает "Интерфакс-Украина".

Участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами "В Украине ради меха убивают 1750 животных в день!", "В Украине осталось 300 медведей", "Они нас любят, а мы их?", "Не тестируй на мне свою помаду", "За цирк без животных", "Твоя шуба кричала перед смертью", "Шоу не должно продолжаться", "Я тебе не шуба".

Многие участники пришли на акцию со своими домашними питомцами: собаками, кошками и даже лисами.

Завершился марш на Софийской площади. Там организаторы призвали запретить использование животных в цирках и дельфинариях, меховые фермы, контактные зоопарки и эксплуатацию животных для фотоуслуг и попрошайничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зоозащитник рассказал о тестировании косметики на животных.