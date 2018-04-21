"Взламывали 5 раз": депутат-фанатка Гитлера из Львова попалась на лжи. Фотодоказательства

Львовская учительница, депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Марьяна Батюк попалась на лжи о "нелюбви" к Гитлеру.

Как оказалось, в своей аккаунте в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" Батюк неоднократно публиковала посты с лидером нацистов. Такое открытие сделал народный депутат Украины Борислав Береза на своей странице в Facebook.

"Представители "Свободы" написали, что ее взломали. Ок. В наш век возможно все. Могут раз и сломать. Хотя зачем ломать, когда она самостоятельно все публикует? Человек в 21-м веке оставляет за собой цифровой след. Простым языком – удаляй, не удаляй, всё равно специалисты всё найдут. В общем оказывается, Марьяну Батюк, депутатшу Львовского Совета от Свободы, ломали не раз. Её аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум 5 раз. В наличии "Марш Лювтваффе", "Воспоминания о Гитлере" и прочая лабуда. Дальше не буду. Противно", - написал он и предоставил соответствующие скрины.

Кроме того, Береза обратился к пресс-секретарю Олега Тягнибока Кристине Равлюк, отметив, что Марьяна Батюк своей ложью подорвала доверие ко всей политической силе "Свобода".

Как сообщал "Обозреватель", история с постом на странице Батюк, где она назвала Гитлера великим, получила серьезный резонанс. Сам скандальный пост о Гитлере уже стерт со страницы учительницы.