В скандале с Гитлером во Львове вскрылись нюансы

Львовская учительница, депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Марьяна Батюк открестилась от Гитлера.
Об этом она написала в своем Facebook, отметив, что ее страницу ранее якобы взломали.
История же с этим постом на странице Батюк, где она якобы назвала Гитлера великим, получила серьезный резонанс. Сам скандальный пост о Гитлере уже стерт со страницы учительницы.
Скандальный пост о Гитлере
Скриншот
Как пишет Радио "Свобода", коллектив школы №100, где депутат работает учителем истории и заместителем директора по воспитательной части, шокирован. Директор Василий Тытар проводит расследование, от Батюк уже получил объяснительную.
Историю также прокомментировали управление образования и мэр Львова Андрей Садовый. Все требуют проверок и пояснений.
В партии "Свобода" назвали происшествие провокацией. Говорят, что считают одинаковыми преступниками и Гитлера, и коммунистов.
Ряд участников соцсети негодует и требует увольнения Батюк.
А специалисты говорят, что сейчас никто не застрахован от кибератаки и взлома своих страничек в соцсетях.
Марьяна Батюк дала пояснения в том числе на телевидении.
Ей 28 лет, в школе работает с 2012 года, депутат – с 2015 года.
учительница истории, депутат Львовского горсовета от "Свободы", националистка Марьяна Батюк
Facebook Марьяны Батюк
учительница истории, депутат Львовского горсовета от "Свободы", националистка Марьяна Батюк
Facebook Марьяны Батюк
учительница истории, депутат Львовского горсовета от "Свободы", националистка Марьяна Батюк
Facebook Марьяны Батюк