В скандале с Гитлером во Львове вскрылись нюансы

Львовская учительница, депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Марьяна Батюк открестилась от Гитлера.

Об этом она написала в своем Facebook, отметив, что ее страницу ранее якобы взломали.

История же с этим постом на странице Батюк, где она якобы назвала Гитлера великим, получила серьезный резонанс. Сам скандальный пост о Гитлере уже стерт со страницы учительницы.

Скандальный пост о Гитлере Скриншот

Как пишет Радио "Свобода", коллектив школы №100, где депутат работает учителем истории и заместителем директора по воспитательной части, шокирован. Директор Василий Тытар проводит расследование, от Батюк уже получил объяснительную.

Историю также прокомментировали управление образования и мэр Львова Андрей Садовый. Все требуют проверок и пояснений.

В партии "Свобода" назвали происшествие провокацией. Говорят, что считают одинаковыми преступниками и Гитлера, и коммунистов.

Ряд участников соцсети негодует и требует увольнения Батюк.

А специалисты говорят, что сейчас никто не застрахован от кибератаки и взлома своих страничек в соцсетях.

Марьяна Батюк дала пояснения в том числе на телевидении.

Ей 28 лет, в школе работает с 2012 года, депутат – с 2015 года.

учительница истории, депутат Львовского горсовета от "Свободы", националистка Марьяна Батюк Facebook Марьяны Батюк

учительница истории, депутат Львовского горсовета от "Свободы", националистка Марьяна Батюк Facebook Марьяны Батюк