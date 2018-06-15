Вторая жизнь: во Львове мусор превратили в искусство

Во Львове открылась выставка, на которой все арт-объекты созданы из мусора.

Авторы проекта хотели акцентировать внимание на экологических проблемах Украины, пишет 032.

Представленные инсталляции созданы из пластиковых бутылок, старых дисков, дерева, бумаги и другого вторсырья.

Участие в выставке приняли студенты из Харькова и Киева. Всего было использовано около 1000 жестяных банок, 700 пластиковых бутылок, 10 кг стекла, 25 кг металла, 150 бумажных стаканов и 5 кг макулатуры.

По словам одного из участников проекта, любая вещь имеет шанс на вторую жизнь.

Как сообщал CityOboz, во Львове создали приложение для контроля вывоза мусора.