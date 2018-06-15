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Друге життя: у Львові сміття перетворили на мистецтво

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У Львові відкрилася виставка на якій все арт-об'єкти створені зі сміття.

Автори проекту хотіли акцентувати увагу на екологічні проблеми України, пише 032 .

Представлені інсталяції створені з пластикових пляшок, старих дисків, дерева, паперу та іншої вторсировини.

Участь у виставці взяли студенти з Харкова і Києва. Всього було використано близько 1000 жерстяних банок, 700 пластикових пляшок, 10 кг скла, 25 кг металу, 150 паперових склянок і 5 кг макулатури.

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За словами одного з учасників проекту, будь-яка річ має шанс на друге життя.

Як повідомляв CityOboz, у Львові створили додаток для контролю вивезення сміття .

Тема
Lviv.City
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