Друге життя: у Львові сміття перетворили на мистецтво

У Львові відкрилася виставка на якій все арт-об'єкти створені зі сміття.

Автори проекту хотіли акцентувати увагу на екологічні проблеми України, пише 032 .

Представлені інсталяції створені з пластикових пляшок, старих дисків, дерева, паперу та іншої вторсировини.

Участь у виставці взяли студенти з Харкова і Києва. Всього було використано близько 1000 жерстяних банок, 700 пластикових пляшок, 10 кг скла, 25 кг металу, 150 паперових склянок і 5 кг макулатури.

За словами одного з учасників проекту, будь-яка річ має шанс на друге життя.

Як повідомляв CityOboz, у Львові створили додаток для контролю вивезення сміття .