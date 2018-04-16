Каким будет завод по переработке мусора во Львове: визуализация проекта

Во Львове согласовали строительство мусороперерабатывающего комплекса на улице Пластовой, 13.

Пресс-служба Львовского городского совета опубликовала визуализацию проекта.

На заседании исполкома Львовского городского совета утвердили градостроительные условия и ограничения для проектирования завода.

"Мы предоставили исходные данные для проектирования завода для механико-биологической переработки и сортировки мусора в зоне очистных сооружений, в которых санитарная зона составляет 500 метров", - отметил глава управления архитектуры и урбанистики горсовета Юлиан Чаплинский.

Новости Во Львове могут появиться подземные контейнеры для мусора

То есть, по его словам, в пределах этой санитарной уже существующей зоны есть возможность построить без нарушения интересов львовян мусороперерабатывающий комплекс.

Ранее CityOboz сообщал, когда начнут строить завод по переработке мусора во Львове.