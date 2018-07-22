Водопады в подъездах: на Донбассе начался водный армагеддон

В городе Северодонецк Луганской области в воскресенье, 22 июля, прошел сильный ливень, который затопил не только улицы города, но и подъезды некоторых домов.
Жители одного из многоквартирных домов на улице Курчатова поделились видео, на котором снято как по подъезду с верхних этажей льется дождевая вода.
"По Курчатова 11 вода лилась до 5 этажа", "У нас до 1-го и на улицу...", "О, у нас похожая картина", "Зато подъезд помыли. Шутка, конечно. Не оставляйте это безнаказанным", - комментируют видео в сети.
Также опубликовано фото и виде затопленных дождевой водой дорог Северодонецка.
Facebook Анна Подгорная
Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове также назрела катастрофа из-за ливня.