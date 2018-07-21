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Затопление нечистотами: в Чернигове назрела катастрофа из-за ливня

1.5тЧитать новость на украинском

В Чернигове из-за ливня город может затопить нечистотами. Кроме того, могут возникнуть перебои с водой и светом.

Среди подтопленных в Чернигове зданий - территориальный центр социального обслуживания и предприятия, пишет ТСН.

Спасатели пытаются преодолеть последствий непогоды. В частности они пытаются отвести воду в безопасном направлении от полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов.

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Кроме того, ливень затопил канализационную насосную станцию на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, говорится на странице коммунального предприятия "Черниговводоканал" в Facebook.

На станции полностью затопило машинный зал. Людей эвакуировали.

Планируется отключение электроэнергии и канализации из района областной психоневрологической больницы, областного противотуберкулезного диспансера и завода автозапчастей.

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"Черниговводоканал" предупреждает, что водоснабжение этих районов могут частично ограничить. Причиной называют то, что отводить канализацию сейчас некуда, а первые этажи и частные дома могут быть подтоплены канализацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, аномальный ливень затопил Тернополь. Жители города не могли свободно передвигаться.

Место
УкраинаЧернигов
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы всю Украину засрали. Там где бандеровцы, там всегда разруха.
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