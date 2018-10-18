Во Львове ''заминировали" десять зданий: видео и подробности

Во Львове утром в четверг, 18 октября, неизвестные сообщили о минировании десяти отелей и фитнес-клубов города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Проверяется информация о минировании зданий на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.

По указанным адресам выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

В сети появились видео с мест инцидентов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стало известно, что Россия "минировала" в Украине кинотеатры и бизнес-центры.