МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

Во Львове ''заминировали" десять зданий: видео и подробности

1.4тЧитать материал на украинском

Во Львове утром в четверг, 18 октября, неизвестные сообщили о минировании десяти отелей и фитнес-клубов города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Проверяется информация о минировании зданий на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича.

По указанным адресам выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проведут эвакуацию людей, после чего обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

Новости
В Киеве авто заминировали прямо возле крупного ТЦ: подробности

В сети появились видео с мест инцидентов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стало известно, что Россия "минировала" в Украине кинотеатры и бизнес-центры.

Тема
Lviv.City
Место
УкраинаЛьвов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги