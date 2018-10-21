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Во Львове на ходу загорелся автобус с туристами: момент попал на видео

9.3тЧитать материал на украинском

Во Львовской области во время движения загорелся туристический автобус. Инцидент произошел на трассе Львов-Самбир.

Никто из пассажиров не пострадал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник полиции Игорь Зинкевич.

Во Львове на ходу загорелся автобус с туристами: момент попал на видео
Новости
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"Пострадавших нет. Все успели выйти из автобуса. Как сказали потерпевшие - они возвращались с отдыха в Карпатах", - пишет Зинкевич.

"Только, возвращаясь с экскурсии в Ужанских купель, полностью сгорел большой автобус, в котором ехала моя мама. Тормозные колодки воняли еще утром. Пожар произошел в районе Ставчан. У некоторых людей сгорели документы", - пишет пользователь сети Владимир Беглов.

Он отметил, что скорее всего автобус не прошел техосмотр.

"Однако очевидный факт об отсутствии технического осмотра указывает на то, что, скорее всего, и с медосмотром водителей у вас могут быть проблемы", - пишет Беглов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 октября, с главного железнодорожного вокзала Львова эвакуировали около 800 человек из-за ложного анонимного сообщения о минировании. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы. Взрывоопасных предметов на вокзале не обнаружено.

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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО:"Поскольку за скорость обмена веществ в организме отвечает щитовидная железа, ее нормальное функционирование зависит от количества йода в питании. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook. "По данным ВОЗ, одна третья часть населения планеты имеет йододефицит и повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это распространенное явление и в Украине", – отметила она. Особенно опасен йододефицит для беременных и кормящих мам – это может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка. Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой усталости и избыточному весу. Отметим, женщины чаще мужчин страдают от заболеваний щитовидной железы.."
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Пигин Макс
Пигин Макс
Боширов?
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