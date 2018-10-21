Во Львове на ходу загорелся автобус с туристами: момент попал на видео

Во Львовской области во время движения загорелся туристический автобус. Инцидент произошел на трассе Львов-Самбир.

Никто из пассажиров не пострадал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник полиции Игорь Зинкевич.

"Пострадавших нет. Все успели выйти из автобуса. Как сказали потерпевшие - они возвращались с отдыха в Карпатах", - пишет Зинкевич.

"Только, возвращаясь с экскурсии в Ужанских купель, полностью сгорел большой автобус, в котором ехала моя мама. Тормозные колодки воняли еще утром. Пожар произошел в районе Ставчан. У некоторых людей сгорели документы", - пишет пользователь сети Владимир Беглов.

Он отметил, что скорее всего автобус не прошел техосмотр.

"Однако очевидный факт об отсутствии технического осмотра указывает на то, что, скорее всего, и с медосмотром водителей у вас могут быть проблемы", - пишет Беглов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 октября, с главного железнодорожного вокзала Львова эвакуировали около 800 человек из-за ложного анонимного сообщения о минировании. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы. Взрывоопасных предметов на вокзале не обнаружено.