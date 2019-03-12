Винницу после мощного урагана засыпало мокрым снегом

В Виннице на смену сильному урагану пришел мокрый снег. Так, обильные осадки начались рано утром и за считанные минуты под снежным одеялом оказались дороги и тротуары.

Как сообщается ТСН.12:00, горожане явно были не готовы к такой резкой смены погоды, поэтому прятались под капюшонами и зонтиками.

Архивное фото: vesti-ukr.com

Также отмечается, что из-за сильного урагана, который прошел в Виннице в понедельник, 12 марта, в службе чрезвычайных ситуаций советуют соблюдать правила безопасности: не стоять у столбов, толстых деревьев и билбордов. Ведь снег может повергнуть конструкции, который расшатал ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 марта из-за ураганного ветра в нескольких районах города с корнем вырвало деревья, погнуло столбы и оторвало крыши. От последствий непогоды пострадал как минимум два человека и несколько автомобилей.

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