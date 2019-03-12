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Вінницю після потужного урагану засипало мокрим снігом

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У Вінниці на зміну сильному урагану прийшов мокрий сніг. Так, рясні опади почалися рано-вранці і за лічені хвилини під сніговою ковдрою опинилися дороги і тротуари.

Як повідомляє ТСН.12:00, містяни явно були не готові до такої різкої зміни погоди, тому ховалися під капюшонами і парасольками.

Вінницю після потужного урагану засипало мокрим снігом

Архівне фото: vesti-ukr.com

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Також наголошується, що через сильний буревій, який пройшов у Вінниці в понеділок, 12 березня, у службі надзвичайних ситуацій радять дотримуватися правил безпеки: не стояти біля стовпів, товстих дерев та білбордів. Адже сніг може повалити конструкції, які розхитав вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 березня через ураганний вітер в декількох районах міста з коренем вирвало дерева і погнуло стовпи. Від наслідків негоди постраждало щонайменше двоє людей і кілька автомобілів.

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Місце
УкраїнаВінниця
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