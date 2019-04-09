Вербна неділя-2019: традиції і дата свята

21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.

Про традиції і правила святкування Вербної неділі, розповідає OBOZREVATEL.

Вербна неділя: дата святкування

Християни святкують Вербну неділю за тиждень до Великодня. Вхід Господній в Єрусалим в цьому році випадає на 21 квітня. У цей день згадують, як Ісус в'їжджав до Єрусалима на віслюку, а люди встеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Свято ще називають Пальмовою неділею.

Католики в цьому році святкують Пальмову неділю 14 квітня.

Чому святять вербу

Традиція святити вербу з'явилася через те, що в Україні не ростуть пальми. Звідси і назва – Вербна неділю.

Що не можна робити в цей день

Триває Великий піст, тому не можна влаштовувати гучні святкування, застілля, пити алкоголь (дозволяється трохи вина і риба).

Не можна працювати, варто також відкласти всю домашню роботу, крім годування домашніх тварин.

Не можна готувати гарячі страви.

Не можна виганяти худобу на пасовище.

Традиції Вербної неділі

На Вербну неділю прийнято ходити до церкви, молитися і освячувати вербу. Вважається, що освячена верба – цілюща, тому однією гілочкою легенько б'ють всіх рідних, щоб були здорові.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 26 квітня християни відзначатимуть Страсну п'ятницю. Вона є останньою п'ятницею Великого посту і присвячується пам'яті про страждання Ісуса Христа, якого розіпнули в цей день.

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