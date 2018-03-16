В Запорожье пройдет флешмоб в поддержку Крыма

В Запорожье на площади Героев 18 марта состоится флешмоб "Крим - це Україна!".

Как сообщается на странице Запорожского совета ветеранов АТО в Facebook, начало мероприятия запланировано в 9:30.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей и участников боевых действий присоединиться к флешмобу с флагами Украины и патриотическими плакатами.

Отмечается, что 18 марта российские захватчики собираются проводить в оккупированном Крыму так называемые выборы президента.

"Ни одно цивилизованное государство мира не признает избирательного фарса в оккупированном Крыму!" - подчеркивают запорожцы.