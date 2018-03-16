У Запоріжжі пройде флешмоб на підтримку Криму

У Запоріжжі на площі Героїв 18 березня відбудеться флешмоб "Крим - це Україна!".

Як повідомляється на сторінці Запорізької ради ветеранів АТО в Facebook, початок заходу заплановано о 9:30.

Організатори запрошують всіх небайдужих жителів і учасників бойових дій приєднатися до флешмобу з прапорами України та патріотичними плакатами.

Відзначається, що 18 березня російські загарбники збираються проводити в окупованому Криму так звані вибори президента.

"Жодна цивілізована держава світу не визнає виборчого фарсу в окупованому Криму!" - підкреслюють запорожці.