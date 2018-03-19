В Запорожье появятся новые бассейны

В Запорожье в 2018 году планируют открыть два современных бассейна для реабилитации детей с инвалидностью.

Как рассказал глава облгосадминистрации Константин Брыль, они появятся в специальной общеобразовательной школе-интернате "Джерело" и Хортицкой национальной академии.

Проходить процедуры в этих бассейнах смогут не только ученики школ, но и все запорожские дети, которые имеют показания по состоянию здоровья, сообщает местный сайт.

Кроме того, в этом году планируют реконструировать бассейн Запорожской школы высшего спортивного мастерства. На это уже заложены деньги в областном бюджете.

Как сообщал CityOboz, в Запорожье отремонтируют музей, театр и туалеты.