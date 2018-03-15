В Запорожье отремонтируют музей, театр и туалеты

Запорожский облсовет выделит средства на ремонт туалетов и площадки к информационному центру, а также музея.

Как сообщает "Первый Запорожский", такое решение было принято на заседании бюджетной комиссии.

В частности, депутаты направят 1,1 млн грн на ремонт территории КУ "Компьютерный информационно-вычислительный центр".

Из них капитальный ремонт площадки около учреждения обойдется в 0,5 млн грн и ремонт туалетов с кабинками для людей с особыми потребностями - еще в 440 тыс. грн.

Также стало известно, что в этом году выделят 1,5 млн грн на замену кресел и пола в театре имени Магара.

Еще 717 тыс. грн направят на реконструкцию историко-архитектурного музея "Усадьба Попова".

Покрова на Хортице-2018 обойдутся областному бюджету почти в 0,5 млн грн, новогодне-рождественский фестиваль — в 600 тыс. грн.

Также отмечается, что на следующей сессии облсовета, 22 марта, будет вынесен вопрос о внесении соответствующих изменений в бюджет.

Как сообщал "Обозреватель", Мариупольский театр покажет в Киеве спектакль о морге.