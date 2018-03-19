У Запоріжжі з'являться нові басейни

У Запоріжжі в 2018 році планують відкрити два сучасних басейни для реабілітації дітей з інвалідністю.

Як розповів голова облдержадміністрації Костянтин Бриль, вони з'являться в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті "Джерело" та Хортицький національній академії.

Проходити процедури в цих басейнах зможуть не тільки учні шкіл, а й всі запорізькі діти, які мають показання за станом здоров'я, повідомляє місцевий сайт.

Крім того, в цьому році планують реконструювати басейн Запорізької школи вищої спортивної майстерності. На це вже закладені гроші в обласному бюджеті.

Як повідомляв CityOboz, в Запоріжжі відремонтують музей, театр і туалети.